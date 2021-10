Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito alle prossime mosse della Juventus

La Juventus torna protagonista in Serie A continuando la propria rimonta in classifica grazie al successo di misura sulla Roma in casa. Copertina per Moise Kean, autore di una rete decisiva per tre punti pesantissimi che consentono alla truppa di Allegri di ritornare alle spalle del gruppone di testa, dopo un pessimo avvio.

Con l’exploit del giovane bomber italiano e la presenza in rosa di Morata e Dybala l’attacco potrebbe essere al completo.

Sondaggio CM.IT: il reparto che la Juventus dovrebbe rinforzare

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio alle prossime mosse di mercato per gennaio.

Secondo il 47,6% dei votanti la Juventus dovrebbe concentrarsi sul rinforzare il centrocampo.