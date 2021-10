Zaniolo tra voglia e prudenza: la scelta in vista del Napoli

Nicolò Zaniolo si è infortunato durante il primo tempo di Juventus-Roma: le ultime sulle sue condizioni in vista della sfida con il Napoli

Nessuna lesione: l’ansia per le condizioni di Nicolò Zaniolo si è spenta quando gli accertamenti fatti nella notte tra domenica e lunedì hanno dato il responso più atteso. Il centrocampista della Roma si era infortunato nel corso del primo tempo della gara contro la Juventus facendo ‘spaventare’ i giallorossi visto il doppio infortunio al crociato che ha tenuto a lungo l’ex Inter lontano dai terreni di gioco. Ora che il peggio è scongiurato il club capitolino ragiona su quando far rientrare in campo il calciatore.

La certezza è che il 22 giallorosso non ci sarà in Conference League, nella trasferta in Norvegia che attende gli uomini di Mourinho. Probabile che la Roma tenga a risposo il calciatore anche nella sfida domenica pomeriggio contro il Napoli. Una scelta improntata alla prudenza sulla quale si rifletterà nei prossimi giorni.

Roma, Zaniolo verso il forfait contro il Napoli

Fosse confermato il forfait contro la squadra dell’ex Spalletti, Zaniolo potrebbe tornare per il turno infrasettimanale contro il Cagliari che precede il terzo scontro diretto ravvicinato contro il Milan. Un tour de force al termine del quale si capirà molto sulle ambizioni stagionali della Roma.