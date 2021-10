Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Sheriff Tiraspol, match di San Siro valevole per la fase a gironi di Champions League. All’intervallo decide la rete di Dzeko

Edin Dzeko e il pubblico di San Siro trascinano l’Inter nel primo tempo del match – ‘vitale’ per il destino in Champions League dei nerazzurri – contro la sorpresa Sheriff Tiraspol. Il bosniaco ex Roma prima sfiora il gol del vantaggio, poi al 34′ inventa una spettacolare girata che non lascia scampo a Celeadnic, insuperabile fino a quel momento.

Dumfries pasticcia e spreca la palla d’oro di Dzeko, Brozovic è il solito pilastro in mezzo al campo per i campioni d’Italia. Nell’undici moldavo a spiccare è il baby Addo in mediana, mentre capitan Castaneda non sguscia sulla destra. Vidal a corrente alternata, Dimarco (in campo per Bastoni) sfiora il raddoppio con un sinistro liftato.

INTER

Handanovic 6,5

Skriniar 6

De Vrij 5,5

Dimarco 6,5

Dumfries 4,5

Barella 6

Brozovic 7

Vidal 5,5

Perisic 6,5

Dzeko 7,5

Lautaro Martinez 5,5

All. Inzaghi 6

SHERIFF

Celeadnic 7

Costanza 5,5

Arboleda 5,5

Dulanto 6

Cristiano 5

Addo 6,5

Thill 6

Castaneda 5,5

Kolovos 6

Bruno 6

Traore 6

All. Vernydub 6

Arbitro: Makkelie 6

TABELLINO

Inter-Sheriff 1-0

34′ Dzeko

Inter (3-5-2):Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Correa. Allenatore: Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Castaneda, Kolovos, Bruno; Traore. A disposizione: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane. Allenatore: Vernydub

Arbitro: Makkelie (Olanda)

VAR: Kamphuis (Olanda)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′