Inter impegnata a San Siro contro lo Sheriff in Champions League: l’ovazione per i due pilastri della formazione di Inzaghi

Partita da non sbagliare per l’Inter per rimettersi in carreggiata in Champions League verso la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri – con un solo punto in classifica – ospitano la matricola ‘terribile’ Sheriff Tiraspol al ‘Meazza’, con i moldavi a sorpresa in testa alla classifica del girone dopo lo scalpo nella tana del Real Madrid.

Insomma c’è poco da discutere e da calcolare: stasera si può solo vincere. E Simone Inzaghi, per forza di cose, si affida ai suoi elementi migliori, soprattutto a centrocampo. Il pubblico apprezza e non poco: la manifestazione d’affetto per i gioielli nerazzurri arriva puntualmente.

Inter-Sheriff, ovazione che sa di rinnovo per i gioielli nerazzurri

Inzaghi senza Calhanoglu a centrocampo: occasione per Arturo Vidal che torna dal 1’ nell’undici titolare nerazzurro. Al suo fianco, ovviamente, gli insostituibili Brozovic e Barella. E proprio i due centrocampisti dell’Inter sono stati tra i più applauditi dai 45 mila di San Siro alla lettura delle formazioni. Un ulteriore segnale dell’affetto per il croato e l’azzurro campione d’Europa, con i tifosi interisti che spingono i due pilastri di Inzaghi verso il rinnovo di contratto con il club campione d’Italia. E chissà che il bel gesto da parte dei tifosi non sia propedeutico a rinnovi che sarebbero fondamentali per i nerazzurri.