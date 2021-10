Marotta carica prima di Inter-Sheriff | Che risposta a Bonucci

Beppe Marotta ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio di Inter-Sheriff. Il dirigente non fa mancare una risposta immediata a Leonardo Bonucci in vista della Juventus

L’Inter ora non può più sbagliare, non in Champions League. I nerazzurri stasera sono attesi dall’impegno Sheriff, la sorpresa assoluta del girone e probabilmente dell’intera competizione.

Beppe Marotta prima del fischio d’inizio ha parlato ai microfoni di ‘Infinity’: “Tutte le partite di Champions sono importanti, stasera dobbiamo ottenere la vittoria a tutti i costi contro un avversario imprevedibile che ha ottenuto un cammino imprevisto”. Poi continua la sua analisi: “È una squadra che avrà all’interno delle insidie”.

Marotta da Inter-Sheriff alle parole di Bonucci

Marotta non fa mancare anche una risposta decisa a Leonardo Bonucci: “Settimana decisiva? Il ruolino di marcia è difficile al di là dell’avversario di turno. Leo Bonucci è molto abile, le sue parole non fanno che stimolarci maggiormente”. Il difensore aveva detto nelle scorse ore: “Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi è riuscita a vincere”.

Un ultimo pensiero sulla Champions League, prima del fischio d’inizio: “Noi in champions non abbiamo ancora fatto gol e vogliamo cercarlo. Le caratteristiche della nostra squadra sono comunque molto offensive, ma stasera affrontiamo un avversario molto particolare e dobbiamo stare attenti”.

Parole importanti sui rinnovi di contratto

Marotta ha parlato anche dei rinnovi di contratto: “Incontro con l’agente di Brozovic? I rinnovi non sono un problema, all’Inter deve restare chi è felice di restare e Brozovic ha mostrato la volontà di rimanere con noi, così come Lautaro e altri menzionati. Nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci io, il suo entourage e Ausilio”.