Pagelle e tabellino di Inter-Sheriff Tiraspol, match di San Siro valevole per la fase a gironi di Champions League. Tre punti pesanti per i nerazzurri trascinati da un super Dzeko

L’Inter stavolta non sbaglia e cala il tris di fronte alla sorpresa Sheriff Tiraspol nel catino di San Siro. Dzeko in campo e il pubblico dagli spalti trascinano la squadra di Simone Inzaghi ad un successo vitale peri cammino in Champions.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ovazione di San Siro nella notte di Champions: assist per la doppia firma

L’ex Roma sblocca il risultato con una prodezza, mentre ad inizio ripresa è la punizione di Thill a gelare San Siro. Vidal però qualche minuto più tardi piazza la zampata del nuovo sorpasso, prima del sigillo definitivo ad opera di de Vrij. Oltre a Dzeko spicca Perisic nello scacchiere nerazzurro, serata da dimenticare invece per Dumfries. Alla formazione moldava non bastano le parate di Celeadnic, male Costanza e capitan Castaneda.

Le pagelle di Inter-Sheriff: Perisic sfreccia, Lautaro a secco

INTER

Handanovic 5,5 – Attento su Cristiano sul finire di tempo. Si lascia sorprendere sulla velenosa punizione dalla distanza di Thill.

Skriniar 6 – Bruno è un cliente scomodo: tiene botta, ma non è in un momento felicissimo.

De Vrij 6,5 – Traore sbuca da tutte le parti e l’olandese regge a fatica. Si riscatta con la girata che mette in ghiaccio il risultato.

Dimarco 6,5 – ‘Panchina’ Bastoni e offre una prova diligente nel pacchetto difensivo. Esterno aggiunto, sfiora il gol del raddoppio con un mancino liftato su punizione (54′ Bastoni 6 – Non si fa sorprendere dalla velocità degli avanti moldavi).

Dumfries 4,5 – Sciagurato e disastroso per un’ora abbondante di gara. Si divora un paio di occasioni e pasticcia sulla corsia di competenza. L’assist per de Vrij non basta per salvarsi da una serata da dimenticare in fretta, almeno a livello personale.

Barella 6,5 – Meno arrembante rispetto al solito. Cresce alla distanza e mette al servizio della squadra il consueto dinamismo.

Brozovic 7 – Lotta, macina chilometri e detta i tempi in cabina di regia. L’insostituibile di Inzaghi nonostante qualche acciacco fisico (85′ Sensi sv).

Vidal 7 – Primo tempo da rivedere, troppo discontinuo. Sale in cattedra ad inizio ripresa con la zampata che ridà ossigeno all’Inter. Non tradisce la fiducia di Inzaghi (76′ Gagliardini 6 – Entra con il piglio giusto).

Perisic 7,5 – Sfiora la rete nel primo tempo, è un fattore a sinistra. Devastante nella ripresa quando ha più spazio: colpisce due legni, gli manca solo un po’ di lucidità negli ultimi sedici metri… (85′ Kolarov sv).

Dzeko 8 – L’hombre del partido: si sblocca anche in Champions ma è prezioso in un’infinita di cose per la sua squadra. Letale da centravanti arretrato, la volée che sblocca il risultato è d’antologia. A referto anche la palla che manda in porta Vidal. Standing ovation più che meritata dal pubblico di San Siro (76′ Sanchez 5,5 – Non riesce a pungere).

Lautaro Martinez 5,5 – Superficiale in qualche giocata, si innervosisce e fa arrabbiare Inzaghi. In generale non è una gran serata per il ‘Toro’.

All. Inzaghi 6,5 – L’Inter spreca tanto nella prima parte e si fa raggiungere dopo l’intervallo, ma ha la capacità stavolta di rialzarsi subito e colpire al momento giusto. Tre punti vitali per rimettersi in carreggiata nel girone di Champions e un buon viatico in vista del Derby d’Italia di domenica con la Juve.

SHERIFF

Celeadnic 7 – Una saracinesca, tiene a galla lo Sheriff in più di una circostanza. Si arrende al magnifico sinistro di Dzeko, nulla può neanche sulle conclusioni ravvicinate di Vidal e de Vrij.

Costanza 4,5 – Soffre sistematicamente quando viene puntato da Perisic. Lascia il buco sul guizzo di Vidal.

Arboleda 5 – Dzeko è in gran serata: non riesce a limitare il bosniaco.

Dulanto 6 – Fa buona guardia su Lautaro, bravo nell’anticipo.

Cristiano 5 – Lascia tanto campo a Dumfries che per sua fortuna non ne approfitta. Prima dell’intervallo ha l’occasione del pareggio ma calcia troppo centrale.

Addo 6,5 – Uno dei migliori nello scacchiere ospite. Fa valere fisico e passo, mostrando anche piedi educati quando innesca Kolovos nell’azione più pericolosa dei moldavi (75′ Nikolov sv).

Thill 6,5 – L’eroe del ‘Bernabeu’ si ripete anche San Siro. Punizione telecomandata per il sigillo del pareggio e tante idee in mezzo al campo.

Castaneda 5 – Era uno dei più attesi fronte Sheriff: impalpabile, sbaglia diversi appoggi. Il capitano resta negli spogliatoi all’intervallo (46′ Radeljic 5,5 – Neanche lui riesce a rendersi pericoloso).

Kolovos 6 – Crea diversi grattacapi tra le linee. Ha il demerito però di sciupare una ghiotta chance sullo 0-0 (84′ Cojocaro sv).

Bruno 6,5 – Frizzante a destra, crea scompiglio con le sue serpentine. Si applica anche in fase difensiva dando una mano all’impacciato Cristiano.

Traore 6 – Innesca un bel duello con de Vrij, pericoloso nell’uno-contro-uno. Si distrae nella marcatura su Dzeko sul vantaggio interista.

All. Vernydub 5,5 – Lo Sheriff resta in partita fino al 2-1 di Vidal. Concede tanto dietro e si arrende alla maggiore cifra tecnica dell’Inter. Stavolta non riesce l’impresa alla matricola ‘terribile’.

Arbitro: Makkelie 6,5 – Arbitra all’inglese, fischiando poco e lasciando giocare. Direzione senza macchie.

TABELLINO

Inter-Sheriff 3-1

34′ Dzeko; 52′ Thill (S); 58′ Vidal; 67′ de Vrij

Inter (3-5-2):Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (54′ Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (85′ Sensi), Vidal (76′ Gagliardini), Perisic (85′ Kolarov); Dzeko (76′ Sanchez), Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Darmian, Vecino, Correa. Allenatore: Inzaghi

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo (75′ Nikolov), Thill; Castaneda (46′ Radeljic), Kolovos (84′ Cojocaru), Bruno; Traore (90′ Cojocari). A disposizione: Pascenco, Cioban, Julien, Belousov, Gilga, Yansane. Allenatore: Vernydub

Arbitro: Makkelie (Olanda)

VAR: Kamphuis (Olanda)

Ammoniti: Dimarco (I), Cojocaru (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′; spettatori 43.305