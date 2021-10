Coronavirus, bollettino 19 ottobre 2021: 2697 nuovi casi e 70 morti

Coronavirus, il ministero della Salute ha diramato il bollettino di oggi 19 ottobre 2021: sono 2697 i nuovi casi e 70 i decessi

Il ministero della Salute ha diramato il bollettino di oggi, martedì 19 ottobre 2021. Secondo quanto raccolto, i nuovi casi di Covid in Italia sono in totale 2697. Aumentano, però, nettamente i tamponi, ben 662mila (record assoluto). Non a caso, il tasso di positività è crollato allo 0,4% (dallo 0,7% di ieri). In crescita i decessi, che passano dai 44 di ieri a 70.

Le terapie intensive diminuiscono, 3 in meno (ieri +9). Gli ingressi giornalieri sono 27 e il numero totale di pazienti è 355. Cinque in meno i ricoveri ordinari rispetto al +42 di ieri: in tutto sono 2423. 4722188 i casi totali, mentre i guariti sono 4442, in totale 4515987. Cala ancora il numero degli attualmente positivi, 1817 in meno, che ora arriva a 74546. 71768 di questi sono in isolamento domiciliare. La regione con un numero maggiore di casi odierni è la Lombardia (+412), a seguire Lazio (+326), Veneto (+294), Sicilia (+264) e Piemonte (+245).