Coronavirus, bollettino 18 ottobre: 1597 nuovi casi e 44 morti

Coronavirus, il bollettino del 18 ottobre 2021: secondo i dati del ministro della Salute sono 1597 i nuovi casi e 44 i decessi

Diramato dal ministro della Salute il bollettino sul coronavirus del 18 ottobre 2021. Stando ai dati stimati, si registrano 1597 nuovi casi di Covid su 219878 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta sullo 0,7%, con un incremento dello 0,1%. I morti sono 44, mentre si contano 2756 guariti. Aumento per quanto riguarda i ricoveri. 9 in più – 358 in totale nel nostro paese – nelle terapie intensive e nei reparti ordinari 42 in più, in tutto 2428.

73363 è il numero degli attualmente positivi in Italia, dei quali 73577 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei casi attivi è diminuito: ora sono 76363 in tutto, ossia 1206 in meno. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 26 (ieri 15).