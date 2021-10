Coronavirus, bollettino del 15 ottobre: 2732 positivi, 42 decessi

Il bollettino sul coronavirus del 15 ottobre: secondo i dati del ministro della Salute sono 2732 i nuovi positivi, 42 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 15 ottobre 2021. I nuovi positivi sono 2.732 con un totale di tamponi effettuati pari a 506.043: per effetto di questi numeri, il tasso di positività è allo 0,5%. I decessi sono 42, mentre si contano 3.553 guariti.

Nel giorno in cui entra in vigore il Green pass obbligatorio per i lavoratori, si registra anche il record di tamponi molecolari e antigenici effettuati in 24 ore: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.