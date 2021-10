Risultati, marcatori e classifiche dopo Porto-Milan e Inter-Sheriff, match di Champions League giocati stasera

Notte dolceamara per le due milanesi in Champions League. Nella terza giornata della fase a gironi, oggi il Milan ha perso in casa del Porto a causa della rete di Luis Diaz a metà del secondo tempo. L’Inter, invece, pur tra qualche difficoltà, è riuscita a battere lo Sheriff a San Siro grazie ai gol di Dzeko, Vidal e de Vrij. Con questi risultati, si complica quasi definitivament ela qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale, mentre i nerazzurri possono invece continuare a sperare nella risalita in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Porto-Milan, tifosi increduli: “Sembra il fratello scarso”

Inter-Sheriff 3-1: 35′ Dzeko (I), 58′ Vidal (I), 67′ de Vrij (I), 52′ Thill (S)

Porto-Milan 1-0: 65′ Luis Diaz (P)

Classifica Gruppo B: Liverpool 9 punti, Atletico Madrid 4, Porto 4, Milan 0

Classifica Gruppo D: Sheriff 6 punti, Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar 1