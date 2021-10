Raiola all’assalto e il Milan torna a ‘tremare’: i dettagli

Mino Raiola tenta il colpo: mettere le mani su un altro giocatore del Milan. Non uno qualunque, ma uno degli intoccabili della squadra di Pioli

I tifosi del Milan si arrabbiano solo a sentire o leggere il suo nome: Raiola. Il potente agente è sempre stato protagonista del calciomercato rossonero. In negativo soprattutto, se si guarda la cosa con gli occhi dei milanisti e anche della società. Del resto l’ultima ‘opera’ portata a compimento da Mino di Nocera Inferiore è stata l’addio a zero di ‘Gigio’ Donnarumma.

Sempre a zero potrebbe poi portare via Alessio Romagnoli, considerato che il capitano del Milan è ancora in scadenza di contratto a giugno 2022. Per lui si ipotizza un possibile trasloco alla Juventus, ovvero oltre il danno la beffa. Raiola è inarrestabile e, secondo ‘Sportmediaset.it’, vorrebbe mettere le mani su un altro big rossonero. Anzi, su uno degli intoccabili: Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Raiola vuole prendersi Theo Hernandez: doppio ‘pericolo’ per il Milan

L’ingresso di Theo Hernandez nell’agenzia di Raiola farebbe ‘tremare’ i tifosi milanisti, ma anche Maldini e Massara. Come noto il procuratore cresciuto in Olanda vanta ottimi rapporti con le big europee, su tutte con Paris Saint-Germain e Barcellona, ma anche con la Juventus. E i bianconeri devono pensare al dopo Alex Sandro…

Paradossalmente, però, l’ingresso in scena di Raiola potrebbe dare una accelerata al rinnovo di contratto dello stesso Theo Hernandez. Il suo attuale agente, lo spagnolo Quillon, avrebbe diversi vantaggi – il primo e più importante, non perdere la procura del 24enne terzino nativo di Marsiglia – nel chiudere al più presto la trattativa per il prolungamento fino a giugno 2026 (quello di adesso termina nel 2024) con annesso adeguamento al rialzo dell’attuale stipendio, ‘solo’ 1,5 milioni di euro netti. La volontà di Hernandez, va detto, è proprio questa: legarsi ulteriormente al Milan.