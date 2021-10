Testa alla Champions per Allegri: è fortemente in dubbio

La Juventus dopo il successo sulla Roma è già al lavoro per preparare la sfida di Champions contro lo Zenit. Le ultime dalla Continassa

Prosegue la risalita in classifica della Juventus che ha fatto bottino pieno anche contro la Roma nell’ultima gara di Serie A. Allegri per la sfida contro i giallorossi ha dovuto fare a meno di de Ligt in difesa, per il quale si attendono novità relative alle sue condizioni. Nello specifico i bianconeri sono al lavoro in vista della partita di Champions di mercoledì contro lo Zenit: “Il gruppo si è ritrovato in mattinata allo Juventus Training Center: scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro la Roma, per gli altri lavori specifici per ruolo, combinazioni offensive e infine partitella per chiudere la seduta”, sottolinea un comunicato ufficiale del club. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, verso lo Zenit col dubbio de Ligt: le condizioni

Per ciò che concerne le condizioni del forte centrale olandese, ancora in bilico per la prossima uscita, dopo gli esami svolti in mattinata, Matthijs de Ligt ha svolto un lavoro differenziato in campo nell’allenamento odierno alla Continassa. La Juventus inoltre per la giornata di domani avrà in programma un allenamento al mattino, poi alle 13:45 la conferenza stampa di presentazione prima della partenza per la Russia.