Juventus-Roma, polemica infinita su Orsato: “Porta bene alla Juve! Fra tre anni…”

Polemica infinita su Orsato dopo Juventus-Roma, arriva anche il commento di Ivan Zazzaroni

Dopo il rigore fischiato frettolosamente in Juventus-Roma, Daniele Orsato entra nuovamente nella bufera. L’esperto arbitro è stato ampiamente criticato dagli addetti ai lavori. Stamane è arivato anche il commento del giornalista Ivan Zazzaroni: “Fra tre anni Daniele Orsato potrebbe anche ammettere pubblicamente che quella domenica di metà ottobre, a Torino, avrebbe dovuto far concludere l’azione e insomma di aver peccato di eccesso di tempestività – scrive sul ‘Corriere dello Sport’ – La Juve non gli porta bene, ma lui porta bene alla Juve. E’ un signor arbitro, nessun dubbio: ogni suo errore, però, alimenta polemiche e riletture infinite al punto da diventare “quasi storico”. Un po’ come, nell’altro secolo, un passaggio sbagliato da Liedholm. Che tuttavia veniva applaudito”.

Juventus-Roma, il commento di Zazzaroni su Orsato

Zazzaroni ha proseguito la sua analisi: “Per quanto riguarda il tocco di mano in caduta di Mkhitaryan nell’azione del vantaggio negato, ricordo che da questa stagione ‘non è punibile il contatto mano/pallone accidentale di un compagno di squadra prima che venga segnata la rete'”.