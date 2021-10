Juventus-Roma, anche l’ultima decisione di Orsato fa infuriare Mourinho

Orsato protagonista in Juventus-Roma e Mourinho non gradisce anche l’ultima decisione del direttore di gara

Vince la Juventus contro la Roma ma non mancano le polemiche. La decisione di Orsato sul calcio di rigore fischiato ai giallorossi mentre Abraham calciava verso la porta (facendo gol) ha fatto molto discutere, ma non è stata l’unica scelta del direttore di gara a finire sotto la lente d’ingrandimento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un arbitraggio che ai capitolini non è piaciuto particolarmente e ha portato Mourinho a sbottare nel finale di gara. Il tecnico portoghese è riuscito a mantenere la calma fino al 90′ ma quando ha visto i tre minuti di recupero segnalati dal quarto uomo si è infuriato.

Juventus-Roma, Mourinho furioso e insultato

Lo ‘Special One’ ha avuto anche un battibecco con Orsato che si è avvicinato alla panchina e ha fatto ripetutamente il segno del tre con le dita a sottolineare il poco recupero, almeno per lui, consesso a fine gara. Proteste che hanno scatenato anche la reazione del pubblico che ha fatto partire cori di insulti in direzione del portoghese.