Allegri vince Juventus-Roma, ma non convince: “Dove pensa di andare?”

Nonostante la quarta vittoria di fila e il successo sulla Roma, la Juventus di Allegri non convince: “Dove pensa di andare così?”

Il big match dell’ottava giornata di Serie A non ha deluso le aspettative, anche se il centro della scena se lo è preso Orsato con una decisione controversa sul rigore assegnato alla Roma e poi sbagliato da Veretout. La Juventus, in ogni caso, centra la sua quarta vittoria consecutiva in campionato e recupera punti preziosi per la zona Champions League. Nelle ultime tre gare, considerando anche la sfida contro il Chelsea, i bianconeri hanno ottenuto tre successi di misura. Una formula che non risparmia Massimiliano Allegri da nuove critiche e dai dubbi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



La Juve vince 1-0 anche con la Roma, critiche ad Allegri: “Dove pensa di arrivare così?”

Sulle colonne del ‘Corriere della Sera’, Mario Sconcerti ha mosso nuove critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il celebre opinionista solleva dei dubbi sui bianconeri: “Che squadra è diventata la Juventus? Dove pensa seriamente di arrivare Allegri con questa formula magra?”. Domande lecite, considerando il fatto che la stagione è ancora lunga ed i valori delle squadre devono ancora esprimersi nella loro totalità. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Roma, Mourinho tra Orsato e la risposta spiazzante sugli insulti

Il gol di Moise Kean ha regalato al tecnico livornese un successo pesante, che rilancia la Juventus in zona Champions League: il Napoli, in ogni caso, rimane a dieci punti di distanza. Riguardo alla vittoria contro la Roma, poi, Mario Sconcerti ha ribadito il concetto: “Ha vinto con un rimpallo di testa e niente altro”.