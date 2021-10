Caos dopo Juventus-Roma, bufera Orsato: spaccatura totale

Occhi puntati su Daniele Orsato, il direttore di gara di Juventus-Roma finito al centro delle polemiche per le sue decisioni. Spaccatura totale tra i pareri

Juventus-Roma ha concluso la domenica dell’ottava giornata di Serie A col botto: successo bianconero firmato Kean con tanto di polemiche annesse per alcune decisioni del direttore di gara Daniele Orsato. Nel mirino soprattutto la gestione dell’azione che ha portato al calcio di rigore su Mkhitaryan poi fallito da Veretout.

Pareri piuttosto contrastanti tra chi attacca fortemente le scelte dell’arbitro di Schio e chi invece ne condivide l’operato. Della prima schiera fa parte Ivan Zazzaroni che a ‘Tutti Convocati’ ha affermato: “L’errore lo commette, può succedere, ma quello che dice dopo a Cristante è micidiale. La frase dà un’idea di arroganza e confusione. Orsato lo stimo come arbitro, lo ritengo tra i primi 3 in Italia, ma quando fa degli errori li fa clamorosi”.

Juventus-Roma, Orsato tra due fuochi: opinioni contrastanti

Di opinione opposta sull’operato di Orsato è invece l’ex arbitro Mauro Bergonzi, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha detto: “Ha sviluppato la norma del vantaggio, non la regola. La norma, a differenza della regola, è interpretabile, quindi Orsato non ha commesso errori, poiché, se Abraham avesse sbagliato il gol, non è vero che avrebbe potuto successivamente fischiare il rigore, essendosi concretizzato il vantaggio. Con il termine ‘concretizzare’ non significa che si debba per forza segnare, s’intende invece lasciar finire l’azione”.

Prosegue: “Il fallo di mano di Mkhitaryan? Per me non sarebbe stato passibile di fischio arbitrale. Se avessi arbitrato io la partita, mi sarei comportato allo stesso modo di Orsato. Non bisogna stare troppo a sottilizzare sui termini utilizzati, perché sono frasi ‘rubate’ negli spogliatoi durante una partita molto concitata. Trovo assurdo che si faccia polemica anche su un calcio di rigore giustamente fischiato. Non può certo essere colpa di Orsato se Veretout ha fallito il rigore”.

Infine su una eventuale ripetizione del penalty: “Non posso esprimermi su questo episodio, me lo sono perso”.