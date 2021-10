CMIT TV | Juventus-Roma: “Errore grave di Orsato, la partita va rigiocata”

Nel post partita di Juventus-Roma sulla CMIT TV non sono mancate le critiche ad Orsato: “Errore tecnico, la partita andrebbe rigiocata”

Il big match dell’ottavo turno di Serie A è stato contraddistinto dalle polemiche per la decisione di Daniele Orsato di assegnare un rigore alla Roma, invalidando così la rete di Tammy Abraham. Nel post partita sulla CMIT TV la discussione si è spostata sulle parole dell’arbitro di Schio a Cristante nel tunnel degli spogliatoi: delle dichiarazioni che aprono a scenari clamorosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Camelio su Juventus-Roma: “Errore tecnico di Orsato, la partita va rigiocata”

La polemica per la decisione di Orsato di fischiare un calcio di rigore per la Roma, poi sbagliato da Jordan Veretout, si è accesa anche sulla CMIT TV. Ai microfoni di Calciomercato.it, Enrico Camelio ha dichiarato: “La partita va rigiocata, perché Orsato all’intervallo dice delle cose a Cristante che sono sbagliate. Certifica in diretta che non conosce il regolamento e quindi la partita andrebbe rigiocata”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Uno scenario difficile da attuare, ma che coinvolgerebbe il cosiddetto ‘errore tecnico’. Enrico Camelio, al riguardo, ha aggiunto: “La partita Juve-Roma va rigiocata. Bisogna portare il video alla Lega e chiedere di rigiocarla per errore tecnico”. Insomma, gli strascichi di Juventus-Roma saranno parecchi e terranno banco ancora per molto tempo. In quella che doveva essere la sfida tra Allegri e Mourinho, il protagonista è stato Daniele Orsato.