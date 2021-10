Rischio esonero in Serie A, ore decisive | Sostituto scelto

L’ultimo turno di Serie A potrebbe costare caro non solamente a Castori: nuova panchina a rischio, con Iachini pronto a tornare

È costato molto caro l’ultimo turno di campionato a Fabrizio Castori, esonerato dalla Salernitana dopo la sconfitta subita contro lo Spezia: il tecnico è stato ritratto sul lungomare, in solitudine, a riflettere sulla propria carriera. Il club campano ha affidato la panchina a Stefano Colantuono. Ma l’ottava giornata di Serie A potrebbe portare anche ad un altro esonero: Iachini e Corini sono pronti a subentrare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Sampdoria, riflessioni su D’Aversa | Allertati con Iachini e Corini

La sconfitta contro il Cagliari, alla sua prima vittoria stagionale in campionato, potrebbe costare molto cara a Roberto D’Aversa. Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, questi saranno giorni caldi per la panchina della Sampdoria: all’orizzonte sono i nomi di Beppe Iachini e Eugenio Corini a stuzzicar i blucerchiati. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il rischio che il quarto esonero di questa Serie A possa toccare a D’Aversa è sempre più attuale. I doriani, nonostante una rosa di tutto rispetto, stanno raccogliendo troppo poco in campionato. Ecco, quindi, che un cambio di guida tecnica potrebbe essere la scelta di Ferrero e soci. Questa settimana sarà decisiva, con i nomi dei sostituti che iniziano a circolare.