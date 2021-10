Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE: ha firmato

Il lavoro di Paolo Maldini continua a tutto tondo: in questi minuti è stata ufficializzata una firma

Dopo un calciomercato estivo da assoluto protagonista, Paolo Maldini sta proseguendo il suo lavoro anche in ottica futura. Neanche a dirlo, la questione rinnovi è totalmente al centro dei discorsi rossoneri, a partire da Franck Kessie che è in scadenza 2022 e non ha ancora detto sì al prolungamento di contratto. Il rischio è quello di perderlo a zero, così come per Alessio Romagnoli, altro giocatore importante all’ultimo anno e potenzialmente una plusvalenza mancata. In aggiunta c’è anche il nuovo accordo col mister Stefano Pioli, per cui sono in corso i colloqui, ma che non sembra decisamente destinato a diventare un problema per i rossoneri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, UFFICIALE il rinnovo del portiere 2002 Jungdal

Intanto Maldini lavora anche in maniera molto attenta sul settore giovanile e in questi minuti il Milan ha annunciato la firma sul rinnovo di Andreas Jungdal, portiere classe 2002. Il giocatore danese – ma nato a Singapore – ha prolungato il suo contratto fino al 2024. Con l’infortunio di Maignan di colpo era diventato il secondo portiere del Milan alle spalle di Tatarusanu, vista anche l’indisponibilità di Plizzari. Un ruolo che formalmente è ancora il suo per pochi giorni, quelli che serviranno ancora ad Antonio Mirante per mettersi a servizio di Pioli.