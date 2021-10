Calciomercato Milan, svolta Maldini: l’annuncio dell’agente sulla firma

Il Milan che lotta per lo scudetto e fa bella figura in Champions ha il timbro di Stefano Pioli, che però ha ancora il contratto in scadenza come altri suoi giocatori



Quando il Milan provava a ripartire da Stefano Pioli, in pochi scommettevano su un suo futuro a lungo termine sulla panchina rossonera. A maggior ragione dopo i primi mesi comunque positivi, tanti davano già per scontato l’addio di quello che aveva tutta l’aria di essere un traghettatore. Rangnick, Sarri, Spalletti, Garcia e non solo. Alla fine Pioli li ha battuti tutti e ha cominciato a costruire una squadra competitiva, che gioca benissimo e che soprattutto ha riportato entusiasmo nella piazza. Poi il ritorno di Ibrahimovic che ha dato l’impulso forse decisivo per creare quell’alchimia che ha portato il Diavolo a lottare per lo scudetto e a rientrare in Champions League dopo una vita.

L’agente di Pioli: “Spero che arriverà il rinnovo”

Ora l’allenatore emiliano, un passato all’Inter e alla Lazio, ha definitivamente conquistato tutti dimostrando che il suo Milan non era solo un fuoco di paglia. L’accordo tra i rossoneri e Stefano Pioli però scade tra un anno e per il momento non c’è stata ancora la firma. Certo è che a differenza dei vari Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Kessie, la sua firma sembra decisamente più alla portata. Quasi una formalità, anche a giudicare da tutte le dichiarazioni del mister e della dirigenza. A cui si aggiungono anche quelle dell’agente Gabriele Giuffrida: “C’è un confronto quotidiano. Il gruppo di lavoro al Milan è fantastico, hanno costruito insieme questo Milan sostenendosi. Mi auguro continueranno insieme, è quasi un percorso naturale”, le parole riportate da ‘gazzetta.it’ a margine del Festival dello Sport di Trento.