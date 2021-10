“Vlahovic è già alla Juventus”: la sentenza dopo Venezia-Fiorentina

C’era attesa per la prestazione di Vlahovic, la prima con la Fiorentina dopo l’annuncio di Commisso sul mancato rinnovo

Prova non superata. C’era attesa per la prova di Dusan Vlahovic in Venezia-Fiorentina, la prima dopo le parole del presidente Commisso sul mancato rinnovo dell’attaccante serbo. Il 21enne era chiamato a dimostrare di non essere influenzato da ciò che sta accadendo sul fronte mercato e – a giudicare da quanto visto in campo – ha fallito la prima prova.

Il calciatore è in scadenza nel 2023 e la trattativa per il prolungamento sembra essere arrivata ad un punto morto per stessa ammissione di Commisso. Vlahovic piace alla Juventus, pronta a dire addio a Morata per liberare spazio in attacco, ma non solo. Le sirene estere sono molto pressanti, dal Tottenham all’Atletico Madrid, e già a gennaio potrebbe arrivare l’addio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ‘bocciato’: “Può anche stare in tribuna”

Intanto è arrivata una prestazione decisamente sottotono. Pochi i palloni giocabili ricevuti dall’attaccante che però non ha fatto nulla per provare ad accendere la Fiorentina. Così, inevitabili, sui social sono partite le critiche. In molti hanno evidenziato come la questione rinnovo lo abbia influenzato e qualcuno si è spinto a chiedere di non farlo giocare: “Un Vlahovic così può anche stare in tribuna”.

Ecco alcuni tweet:

Un Vlahovic come quello di stasera può stare anche in tribuna #veneziafiore — Giordano B. (@BocconiJordi) October 18, 2021

Pericoloso passo indietro della #Fiorentina sia nel risultato che nel gioco.

Le polemiche #Commisso #Vlahovic temo che facciano molto male alla squadra#VeneziaFiorentina #SerieA — Maurizio Seri 🇪🇺🇮🇹🇪🇺 (@MaurizioSeri1) October 18, 2021

Sempre più impresentabile la Fiorentina, Vlahovic sembra una pecora che mangia l’erba. — Papa Luciano (@GaudericoPrimo) October 18, 2021

Vlahovic non sta assolutamente risentendo delle voci sul (mancato) rinnovo ASSOLUTAMENTE — Julián Álvarez stan account (@unafreturns) October 18, 2021

Fossi italiano farei entrare dalla panchina dusan vlahovic — S. (@silvioventisei) October 18, 2021