Juventus-Roma, infortunio per Zaniolo | La reazione dello Stadium

Cambio nel primo tempo per Mourinho che perde un titolare per infortunio: all’uscita Zaniolo è stato salutato dagli applausi del pubblico

Al 20′ ha alzato bandiera bianca Zaniolo, costretto a lasciare il campo anzitempo durante la gara con la Juventus dell’Allianz: uscendo in pressing il centrocampista giallorosso ha sentito un leggero dolore al flessore, accasciandosi a terra. Uscito sulle proprie gambe, il giocatore è poi rientrato in campo regolarmente, provando a correre sul dolore.

Tentativo durato solo pochi minuti, appena quattro: al suo posto José Mourinho ha mandato in campo El Shaarawy, che avuto pochi minuti a disposizione per riscaldarsi prima di entrare in campo al 25′. Uscendo dal campo Zaniolo è stato salutato dagli applausi del pubblico, compreso quello dello Juventus Stadium, segno di rispetto per un giocatore che nell’ultimo anno ha dovuto confrontarsi con non poche sfortune fisiche.