Juventus-Roma, accoglienza caldissima per il ‘nemico’ Mourinho

Fischi assordanti dei tifosi della Juventus all’Allianz Stadium per il tecnico della Roma José Mourinho

Accoglienza caldissima per José Mourinho, ‘nemico’ per eccellenza dei tifosi della Juventus. Cori e insulti contro il tecnico della Roma già all’arrivo del pullman giallorosso all’Allianz Stadium, prima dei fischi sonori all’ingresso in campo della squadra ospite e del tecnico lusitano sul terreno di gioco per il riscaldamento.

LEGGI ANCHE >>> Spalletti fa infuriare il big, gesto inequivocabile dopo il cambio

Fischi assordanti replicati anche alla lettura delle formazioni, con i decibel che si sono alzati al nome dello ‘Special One’. Il portoghese ex Inter, dopo aver salutato la dirigenza bianconera capitana dal presidente Agnelli, ha seguito il warm-up dei suoi a bordocampo a discutere prevalentemente con il GM Pinto. Sponda Juve tanti applausi soprattutto all’indirizzo di Federico Chiesa, premiato come MVP del mese di settembre della ‘Vecchia Signora’. Morata, al rientro dopo lo stop muscolare e stasera inizialmente in panchina, ha svolto degli esercizi individuali con il preparatore atletico prima di rientrare negli spogliatoi.