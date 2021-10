Spalletti fa infuriare il big, gesto inequivocabile dopo il cambio

Luciano Spalletti decide di sostituirlo prima dell’inizio del recupero di Napoli-Torino. Il big lascia il campo scuro in volto

E’ durata 30 minuti Napoli-Torino di Lozano. L’esterno messicano è subentrato al 59′ al posto di Politano ma il suo match non si è concluso al fischio finale. Luciano Spalletti, infatti, ha deciso di sostituirlo prima dell’inizio del recupero, per far entrare Juan Jesus. Un cambio tattico che ha fatto arrabbiare Lozano, che è andato dritto negli spogliatoi. Lorenzo Insigne ha provato a convincerlo a rimanere in panchina, senza però riuscirci.