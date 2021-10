Rigore sbagliato e sostituzione: la reazione di Insigne dopo la serata nera

Partita da dimenticare per Lorenzo Insigne, che all’uscita dal campo si è lasciato andare a un gesto di stizza

Serata decisamente negativa per il Napoli, ma soprattutto per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, ancora in scadenza di contratto e al centro delle questioni sul rinnovo di cui ha parlato anche Giuntoli nel prepartita, è stato protagonista di una prestazione opaca. La squadra di Spalletti ha faticato parecchio contro un ottimo Torino che ha giocato una partita di qualità e di tigna. E come se non bastasse nel primo tempo Insigne ha anche sbagliato un calcio di rigore, battuto molto male favorendo la parata di Milinkovic-Savic.

Un errore, l’ennesimo dal dischetto in questa stagione per il numero 24 che ha scatenato anche la bufera sui social intorno a lui. Al momento della sostituzione, inoltre, Insigne ha scagliato via una bottiglietta d’acqua. Un gesto di stizza probabilmente più per la sua prestazione e l’errore su rigore, ma il suo nervosismo è continuato anche una volta seduto, ancora con un’altra bottiglietta. Un momento non semplice per Insigne, anche se poi il gol di Osimhen ha senza dubbio contribuito a rilassarlo.