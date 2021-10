Doppio addio e affondo per Vlahovic sul calciomercato: cambia il prezzo

Vlahovic resta al centro del calciomercato, dopo la scelta di non rinnovare con la Fiorentina. Le novità dalla Spagna per il bomber

Dusan Vlahovic è sulla bocca di tutti e non solo per meriti sportivi. Il suo 2021, ad oggi, è stato assolutamente devastante, sia chiaro, ma allo stesso tempo gli scenari di calciomercato sono vivissimi, dopo la scelta di non rinnovare con la Fiorentina. Una decisione che apre le porte a una cessione nei prossimi mesi che, a questo punto, pare inevitabile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Vlahovic piace tanto, e forse anche di più, alla Juventus, ma il prezzo è proibitivo, la concorrenza pure e per questo le big italiane potrebbe essere tagliate fuori dalla corsa. Un club che, invece, potrebbe improvvisamente entrare in gioco per il talento è il Barcellona. I problemi societari ed economici affliggono il club blaugrana, ma l’assalto al calciatore della Fiorentina potrebbe comunque concretizzarsi.

Calciomercato, assalto dalla Spagna per Vlahovic: doppio addio

Il Barcellona potrebbe vivere una profonda ristrutturazione in attacco nei prossimi mesi. Martin Braithwaite e Luuk de Jong, come riporta ‘fichajes.net’, lasceranno il club a fine stagione e dunque lo spazio in attacco c’è e senza attenuanti. Per questo, il Barcellona ha individuato proprio Vlahovic come prescelto nel ruolo di centravanti. Se il prezzo del bomber fino a qualche mese fa si era fermato addirittura sui 90 milioni di euro, ora le richieste sembrano differenti. La Fiorentina, infatti, potrebbe lasciar partire il ragazzo per una cifra di 70 milioni: vedremo se il Barcellona avrà la forza di scalzare la concorrenza di Juventus, Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid.