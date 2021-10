CM.IT | Salernitana, Colantuono in pole per il post Castori

Castori a un passo dall’esonero all’indomani del ko con lo Spezia. Attualmente la Salernitana è ultima in classifica con appena 4 punti

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Castori sta per pagare caro il ko di ieri in casa dello Spezia: il tecnico, protagonista della promozione in Serie A, è a un passo dall’esonero. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, in pole per la sua sostituzione sulla panchina della Salernitana c’è Stefano Colantuono, già alla guida dei granata dal dicembre 2017 al dicembre 2018.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, UFFICIALE | Ennesimo big KO: Allegri nei guai

Il 58enne romano è in contatto con la Salernitana già da un po’ di tempo, come conferma la sua presenza all’Arechi lo scorso 18 settembre, in occasione del match con l’Atalanta.

Paolo Siotto