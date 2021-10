Calciomercato, Icardi può tornare in Serie A: nuovo indizio da Parigi

Da Parigi arrivano notizie clamorose su Mauro Icardi: l’ipotesi di rivedere l’attaccante argentino in Serie A prende forza

Non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori Mauro Icardi: l’inizio di stagione con il PSG è stato contraddistinto dal poco spazio e dalla poca fiducia riposta in lui da Mauricio Pochettino. Oltre al campo, visto poco e male, l’argentino è al centro anche delle pagine di gossip: il matrimonio con Wanda Nara sembra essere arrivato al capolinea. Nel frattempo, da Parigi arrivano nuove clamorose notizie su Icardi: una sua rottura col club transalpino, ora, non sembra così difficile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, clamoroso Icardi | Niente allenamento col PSG

Il momento di Mauro Icardi è molto delicato e potrebbe avere delle ripercussioni anche sul calciomercato: secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, l’argentino oggi non si sarebbe allenato con il resto dei compagni del PSG. Una notizia che fa il paio con l’annuncio social di Wanda Nara e delinea un presente complicato per l’ex capitano dell’Inter. Il poco spazio trovato con il club parigino, infatti, potrebbe tramutarsi in un addio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Serie A continua a monitorare la situazione di Mauro Icardi, con Juventus e Milan alla ricerca di una prima punta di caratura internazionale per la prossima estate. L’argentino è un classe ’93 e, nonostante la grande esperienza maturata, ha tanti anni davanti a sé. Ecco, quindi, che la situazione di Icardi potrebbe risolversi con un clamoroso ritorno in Italia: i prossimi mesi saranno decisivi in questo senso.