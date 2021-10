Lazio-Inter, le probabili formazioni | ‘Grana’ Lautaro, Sarri ritrova Immobile

Lazio-Inter è uno dei match di cartello dell’ottava giornata del campionato di Serie A: le possibili scelte di Sarri e l’ex della sfida Inzaghi

Partita speciale per Simone Inzaghi che torna all’Olimpico per la prima volta da avversario dopo l’addio alla panchina della Lazio e l’arrivo all’Inter per il dopo Conte. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico piacentino è alle prese con la grana sudamericani: fuori Vidal e Sanchez, mentre resta il dubbio su Lautaro Martinez: il ‘Toro’ argentino, decisivo in Nazionale, ha raggiunto solo ieri sera il ritiro della squadra a Roma ed è in dubbio per scendere in campo dal 1′ anche per una botta. In preallarme Perisic, che affiancherebbe Dzeko con Lautaro in panchina.

Chance per Dimarco a sinistra e per Gagliardini in mediana, con Calhanoglu non al meglio e inizialmente in panchina. Sarri, dal canto suo, perde Acerbi che sarà rimpiazzato da Patric, ritrovando però Immobile al centro dell’attacco nel tridente con Felipe Anderson e Pedro.

Lazio-Inter, le probabili formazioni del match dell’Olimpico

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi