Lazio-Inter, Inzaghi ufficializza l’assenza di due sudamericani

Domani sera c’è Lazio-Inter, il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta da avversario: ma il tecnico nerazzurro avrà almeno due assenze importanti, come ha spiegato in conferenza

Il campionato di Serie A riprende con due big match affascinanti ma soprattutto molto importanti come Juventus-Roma e Lazio-Inter. Lo scontro Mourinho-Allegri, ma soprattutto il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta da avversario biancoceleste. Due grandi sfide che comunque saranno inevitabilmente condizionate anche dall’ormai annosa questione dei sudamericani, che rientreranno in grosso ritardo e quindi sono a rischio. Anzi, di certo due ne mancheranno all’Inter.

Lazio-Inter, Inzaghi: “Sanchez e Vidal out. Lautaro e Correa…”

Ecco le parole di Inzaghi in conferenza stampa: “Sui sudamericani ci era già capitato dopo l’ultima sosta ma giocammo di domenica. Questa volta è una situazione particolare. Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma. Ho preferito farli rientrare qui a Milano. Torneranno utili per martedì così come Sensi, che gli ultimi 4/5 giorni si è allenato discretamente in gruppo ma non può ancora calciare liberamente. Abbiamo però avuto ottime sensazioni. Speriamo di recuperarlo presto con noi”. A questi va ovviamente aggiunto Lautaro Martinez, che stanotte ha giocato titolare con l’Argentina e quindi non potrà essere al top della forma, anche se dovrà essere presente. “Dovrò valutare le condizioni di Lautaro e Correa e capire con attenzione il recupero di entrambi”, ha aggiunto Inzaghi.