Le dichiarazioni di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Lazio valevole per l’ottava giornata di Serie A

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Una delle sfide più attese è senz’altro Lazio-Inter, in programma domani ore 18 allo stadio ‘Olimpico’. Alla vigilia parla il grande ex Simone Inzaghi: “Saranno sette partite tutte ravvicinate. Ora sono rientrati i nazionali europei abbastanza bene, con qualche problemino ma di poco conto. Ora rientreranno i sudamericani”.

LAZIO – “La Lazio ha fatto ottime partite. È una squadra costruita molto bene, con delle ottime qualità. È arrivato un allenatore nuovo molto bravo ad organizzare le squadre. Hanno perso l’ultima e quindi saranno arrabbiarti. Troveremo una Lazio che ha tanta voglia di far bene”.

ASSENZE – “Sui Sudamericani c’era capitato dopo l’ultima sosta ma giocammo di domenica. Questa volta è una situazione particolare. Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma. Ho preferito farli rientrare qui a Milano. Torneranno utili per martedì così come Sensi che gli ultimi 4/5 giorni si è allenato discretamente in gruppo ma non può ancora calciare liberamente. Abbiamo però avuto ottime sensazione. Speriamo di recuperarlo presto con noi”.

EMOZIONE LAZIO – “Troveremo una squadra che farà un grande pressing. Dovremmo essere bravi in entrambe le fasi. È normale che non sia una partita uguale a tutte le altre. Torno a casa, sarà una grandissima emozione, una grande giornata. Rivedere quelle persone dietro le quinte che con me sono sempre state speciali in questi 20 anni ed oltre. Rivedere i tifosi della Lazio, che per me sono stati importantissimi. Abbiamo raggiunto grandi traguardi che non si raggiungevano da tanto tempo. Domani ci saranno fischi e applausi ma fanno parte del nostro mestiere. Li accetterò, ho sempre dato tutto per quei colori”.

LOTITO – “Leggo e ascolto sempre tutto ma al di là di questo sia lui che Tare siano state due persone molto importanti per la mia carriera da allenatore. Ho avuto la fortuna di iniziare ad allenare grazie a loro. Sia io che loro ci siamo integrati bene e abbiamo ottenuto grandi risultati”.

DUMFRIES – “Secondo me è avanti. Coi problemi di lingua pensavo avrebbe impiegato di più, invece ascolta e si allena nel migliore dei modi. Ha fatto più della metà dei minuti a disposizione. Un titolare della sua Nazionale. Sono molto soddisfatto e col tempo migliorerà ancora di più”.

ATTACCO – “Ho diverse soluzioni, ci sono Satriano, Perisic, Calhanoglu. Dovrò valutare le condizioni di Lautaro e Correa e capire con attenzione il recupero di entrambi”.

CALHANOGLU – “Sono molto contento di Calhanoglu. È parte integrante di questo progetto. Lunedì ha preso una brutta distorsione e ha fatto di tutto per esserci. Sono contento di lui, poi si tende sempre a guardare la sua prestazione”.