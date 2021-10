Juventus-Roma, Allegri affossato dal doppio ex: “Cento volte meglio Mou”

Ad accendere Juventus-Roma ci pensa il doppio ex: “Preferisco cento volte Mourinho ad Allegri, sarà una partita decisiva”

Massimiliano Allegri ©️Getty ImagesIl big match dell'ottavo turno di Serie A è quello che domenica sera vedrà contrapposte la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho. La gara dell'Allianz Stadium rischia di essere già decisiva per le sorti del campionato, in particolare per i bianconeri: la 'Vecchia Signora' non può più permettersi passi falsi. Ad accendere gli animi, in attesa delle conferenze stampa dei due allenatori, ci pensa il doppio ex: stilettata ad Allegri e fiducia in Mourinho.



Juventus-Roma, Vierchowod: “Allegri? Preferisco cento volte Mourinho”

Intervistato su 'Il Diabolico e il Divino', in onda su 'New Sound Level 90fm', Pietro Vierchowod ha parlato del big match del prossimo turno di Serie A. Il doppio ex di Juventus e Roma ha dichiarato: "È già una partita decisiva, perché la Roma se fa un buon risultato può riproporsi come una delle squadre che può impensierire i primi posti. Se la Juve perde, poi, esce dalla corsa ai primi posti. Anche da un punto di vista psicologico sarebbe una brutta botta per i bianconeri, si insinuerebbe una mancanza di fiducia nel gruppo".

Riguardo a chi ha l’allenatore migliore, invece, lo ‘Zar’ non ha dubbi: “Preferisco cento volte Mourinho. È uno dei più grandi allenatori al mondo e non faccio fatica a scegliere tra i due. Allegri ha vinto tanto, ma i 5 scudetti alla Juventus li avrebbero vinti tutti. Mourinho invece è chiamato ad un compito più difficile, perché io conosco le difficoltà ambientali romane”. Vierchowod, però, non ha dubbi: “Mourinho è l’uomo giusto per evitare che la squadra perda la concentrazione”.