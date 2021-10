ESCLUSIVO | Turone: “Juve-Roma, Mou tranquillo. Orsato una garanzia”

Maurizio Turone spegne le polemiche sulla designazione di Orsato per Juve-Roma e si lancia in un pronostico: “Impresa possibile”

Il 10 maggio 1981 è una data che i tifosi della Roma di quegli anni hanno già tramandato ai figli: perché non conta esserci stati al Comunale di Torino, quel che è importante è tramandare un ricordo di un pomeriggio di calcio che significa amore per la propria squadra e voglia di giustizia, anche a 40 anni di distanza. Quel giorno si affrontarono a Torino la Juventus e la Roma: prima e seconda distanziate di un punto quando al termine del campionato mancavano tre gare. Finì 0-0, la Juve vinse il suo 19° titolo. Nel finale, però, venne annullato un gol al difensore della Roma, Maurizio Turone: una decisione entrata nella leggenda di questo sport.

A Calciomercato.it, Turone guarda avanti, al match di domenica sera, con Daniele Orsato designato per la gara. Corsi e ricorsi storici? No, Turone va controcorrente: “Ho letto le polemiche delle ultime ore, ma da uno come Orsato mi sento, francamente, garantito e sereno. Anzi, viste le pressioni è quasi più facile che non sbagli contro la Roma”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Turone: “Mourinho un grande, i calciatori devono assimilare”

“La Juve ha palesato – spiega Turone – diverse difficoltà in questo avvio di stagione. Eppure, ha preservato quasi tutta la rosa degli anni scorsi, perdendo un giocatore importante come CR7, ma con tanti altri campioni. Ovviamente parte favorita, ma la Roma può farcela”. Negli ultimi 40 anni i giallorossi hanno vinto solo cinque volte nella Torino bianconera: “Vorrà dire che ci sono i margini per la sesta. La Roma ha un grande Mourinho, i calciatori devono abituarsi ai suoi metodi il prima possibile, devono assimilare tutto quello che possono”.

Turone, poi, parla anche del suo pupillo in casa Roma: “Sono stato felicissimo di vedere Pellegrini rinnovare: è un calciatore completo, dal dribbling al tiro alla capacità di vedere il gioco. Poi, c’è Abraham che spacca le partite. Domenica vedrò la partita, tifando per la mia Roma”