Juventus-Roma, corsa contro il tempo in attacco | Niente allenamento

Big match dell’ottava giornata, Juventus-Roma si avvicina e i due allenatori continuano a monitorare le condizioni degli infortunati

Archiviata la sosta per le Nazionali, Massimiliano Allegri e José Mourinho tra oggi e domani dovranno gestire l’emergenza infortuni in vista di Juventus-Roma, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dove potrebbero esserci diverse defezioni.

In casa bianconera, Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno Paulo Dybala, mentre il rientro di Alvaro Morata dovrebbe arrivare per la gara contro l’Inter. Nell’amichevole di ieri contro il Chieri, il tecnico livornese ha preferito preservare anche la Joya che, tuttavia, proverà a sfruttare questi ultimi due giorni di allenamento per mettersi a disposizione in vista della partitissima di domenica sera.

Juventus-Roma, infortunio Abraham: le ultime da Trigoria

A turbare la vigilia dello Special One saranno, invece, le condizioni di Tammy Abraham. L’attaccante inglese farà di tutto per recuperare dal trauma contusivo al calcagno, ma anche nella seduta odierna ha svolto solamente terapie. Al pari di Smalling e Spinazzola, il nove giallorosso non si è allenato in gruppo e una decisione sulla sua eventuale convocazione per Torino verrà presa tra oggi e domani.