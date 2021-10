Juventus in agguato, annuncio chiaro sui rinnovi: “È molto complicato”

Il club non sta di certo attraversando un momento positivo, con la Juventus in agguato sul calciomercato. L’annuncio

La Juventus non si ferma sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa. E in casa Barcellona il momento non è di certo brillante, soprattutto dal punto di vista societario ed economico. Parallelamente alle questioni extra-campo, la società blaugrana potrebbe avere impulsi importanti anche in sede di rosa e in particolare relativi i rinnovi di contratto.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

E non sono pochi o di basso profilo gli elementi che potrebbero lasciare il Barcellona a costo zero. Parliamo, ad esempio, di calciatore come Sergi Roberto o Ousmane Dembele. Interpreti che non sempre hanno brillato, ma in grado senza dubbio di disimpegnarsi al meglio in qualsiasi big di livello internazionale. Oggi è arrivato un importante annuncio dalla società blaugrana, proprio in ottica rinnovi.

Calciomercato Juventus, l’annuncio del Barcellona sui rinnovi

Durante la conferenza stampa per il rinnovo di Pedri, il tema è caduto inevitabilmente anche sugli altri rinnovi di contratto. Il dirigente Mateu Alemany ha spiegato la situazione: “Ogni giocatore conosce la volontà della società e la situazione attuale. Con alcuni ne parliamo da tanto tempo. È molto complicato, situazioni che in altri tempi si sarebbero risolte facilmente ora non sono semplici e i calciatori devono capirlo”. Poi conclude con una nota di speranza in chiave blaugrana: “Abbiamo la sensazione che tutti i calciatori coinvolti vogliano continuare al Barcellona, ma ora dobbiamo adeguare stipendi e situazioni. I processi sono più lunghi e difficili”.