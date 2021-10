Sorpresa Inter sul rinnovo, brutte notizie da Brozovic

Brutte notizie in casa Inter sul rinnovo di Marcelo Brozovic, per il quale slitta ancora l’incontro con l’entourage

Slitta ancora l’incontro per il rinnovo di Brozovic. Al rientro dagli impegni con la nazionale croata, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter attendeva il centrocampista per un appuntamento importante insieme a suo padre e alla consulente legale. Il giocatore, in scadenza a giugno 2022, si è invece presentato agli ordini di Inzaghi in perfetta solitudine. Così, l’incontro annunciato per questa settimana è destinato a slittare.

L’intenzione del club sarebbe quella di concedere un riconoscimento a Brozovic, ma Marotta non conosce ancora con esattezza le richieste del giocatore. La dirigenza lo starebbe quindi mettendo alle strette per arrivare all’incontro decisivo in tempi brevi. Se Epic non getterà la maschera entro la fine del 2021, aggiunge il quotidiano, tutto lascia credere che la società abbandonerà la linea del riserbo similmente a quanto accaduto a Firenze con Vlahovic, messo alla berlina dal presidente Commisso.