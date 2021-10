Calciomercato, annuncio esplosivo: “Ha firmato con l’Inter”

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista un giocatore in scadenza a giugno e in pole per raccogliere un’eredità pesante

Il suo futuro sarà all’Inter. Ne è certo Valentin Driessen, giornalista del ‘De Telegraaf’, a proposito di Andre Onana, in pole come noto per l’eredità di Handanovic destinato a quanto pare all’addio.

“Ha effettivamente firmato con un altro club. Non so quale, ma sicuramente è l’Inter: le voci sono molto forti – ha detto Driessen nel programma ‘Caffè con San Valentino’, come riportato da ‘Veronicainside.nl’ – Onana ha fatto sapere che vorrebbe prolungare, ma Marc Overmars sa che ha già un accordo con un’altra società. Quindi sicuramente non rinnoverà con l’Ajax”.