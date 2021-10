Rottura Allegri-Ambra Angiolini: “E’ il giorno zero…”

Dopo la rottura tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ecco le parole di lei, pronunciate in radio

Al centro delle notizie di gossip c’è la storia d’amore conclusa tra l’allenatore della Juventus, Max Allegri e l’attrice e showgirl Ambra Angiolini. Striscia la Notizia ha deciso di consegnare alla Angiolini un Tapiro d’Oro e la scelta è finita al centro delle critiche. Tanti personaggi dello spettacolo e giornalisti hanno puntato il dito contro la trasmissione. Nel frattempo però ecco arrivare nuove parole da parte di Ambra, pronunciate a ‘Radio Capital’.

“Esiste per tutti il giorno zero, ossia un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta” ha affermato.