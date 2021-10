Rottura tra Allegri e Ambra Angiolini: arriva il Tapiro d’oro

Intervento in gamba tesa di Striscia la Notizia dopo la rottura tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri

È giunta al termine la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri dopo quattro anni. Cavalcando la notizia, il noto programma TV di Canale 5, Striscia la Notizia, ha conferito alla showigirl il primo Tapiro d’oro della sua carriera. Nello specifico Valerio Staffelli chiede “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” ottenendo dalla Angiolini un secco “Non lo so”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Al momento della consegna poi lo stesso Staffelli la rincuora: “Lui non la lascerà mai sola”. Lei ha quindi chiuso rispondendo: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”.

Non è mancato anche il parere di Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini, che su Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo in una storia: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, maè davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”.

Ecco la storia completa: