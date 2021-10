“Idea oscena”, da Telese a Francesca Barra: il Tapiro ad Ambra non va giù

Il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della relazione con Allegri alza un vespaio di polemiche: Striscia la Notizia sotto accusa

Sta sollevando grandi polemiche il Tapiro d’oro che Striscia la Notizia ha deciso di consegnare ad Ambra Angiolini per la fine della relazione con Massimiliano Allegri. Una scelta che ha provocato un’alzata di scudi da parte delle persone comuni come dei personaggi del mondo dello spettacolo.

“Che brutto il tapiro ad Ambra” scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli che definisce brutte anche le risate di Vanessa Incontrada, conduttrice di quello che si definisce come Tg Satarico. “Idea veramente oscena” il commento di Luca Telese ed anche Francesca Barra si aggiunge al coro di critiche: “Non so come si possa realizzare un servizio con consegna di tapiro per una questione sentimentale” scrive su Instagram la giornalista che conclude il suo commento con un “Ambra sei grandiosa”.

Un sentimento al quale si unisce anche l’attrice Stefania Orlando che giudica la scelta di Striscia “completamente inopportuna” e chiede più sensibilità e rispetto quando si tocca il privato. Tante critiche dunque con una domanda che ritorna spesso: perché il Tapiro ad Ambra e non ad Allegri?

Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. https://t.co/mOBbA67Fuq — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 14, 2021

L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. — Luca Telese (@lucatelese) October 14, 2021

La satira "castigat ridendo mores". Punisce con la risata feroce i vizi e i comportamenti pubblici riprovevoli. #Striscia si definisce un tg "satirico". Ma dove sta la satira in questo caso? 🤔#AmbraAngiolini pic.twitter.com/tNTJMdmn6g — Anna Trieste (@annatrieste) October 14, 2021