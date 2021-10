ESCLUSIVO | Giannichedda: "Lazio, Inzaghi merita solo applausi"

Giannichedda analizza il match tra Lazio ed Inter ed esalta Simone Inzaghi: “Ha mostrato grande intelligenza con lo spogliatoio”

Gli anni trascorsi dal 2001 al 2005 in maglia biancoceleste hanno cementato amicizia e stima. Pure quando sono passati tre lustri, Giuliano Giannichedda parla di Simone Inzaghi come se fosse uno di famiglia, un amico col quale sembra ancora condividere lo spogliatoio. A Calciomercato.it, l’ex mediano parte da quella che sarà emozione per Inzaghi nel tornare da avversario in Lazio-Inter di sabato. Tornerà in quell’Olimpico che lo ha visto vincere da calciatore biancoceleste ed arrivare a traguardi importantissimi da allenatore. “Sarà inevitabile leggere emozione sul volto di Simone. La tensione della gara, però, manda via queste suggestioni. Spero venga accolto tra gli applausi del pubblico: ha fatto il bene della Lazio. Ognuno è libero di comportarsi come vuole nei limiti del consentito, ma Simone ha onorato da calciatore e difeso da allenatore quei colori. Per questo credo che non meriti i fischi”.

Giannichedda: “Raccolto con intelligenza il lavoro di Conte”

L’approccio di Inzaghi alla panchina dell’Inter non è stato traumatico. “Simone – spiega Giannichedda – è stato intelligente nella gestione dello spogliatoio. Non era semplice, soprattutto perché doveva ripartire senza due giocatori, come Lukaku ed Hakimi che lo scorso anno sono stati determinanti. Parliamo, davvero, di due che hanno fatto la differenza. Inzaghi ha raccolto il lavoro di Conte nel migliore dei modi, ha dato continuità: non era semplice, anzi. Credo che la scelta dell’Inter di assumerlo partiva dalla consapevolezza delle sue doti”. Doti che, ora, dovranno trovare riscontro sabato: “L’Inter deve vincere, Napoli e Milan corrono, devi esser sempre lì. Per la Lazio sarà una gara verità, Sarri ha bisogno di risposte”

Per Giannichedda ci sono anche due stagioni importanti con il bianconero della Juventus ed un accenno al prossimo match con la Roma diventa inevitabile. “Allegri non può permettersi altri passi falsi. Apprendo dei problemi che avrà a centrocampo, non sarà facile impostare la gara contro una Roma che ha un Mourinho che è stato bravo ad entrare nella testa dei calciatori e dei tifosi. Mou non può vincerle tutte, ma ha un’ottima squadra. Sarebbe importante se recuperasse Abraham: sposta le partite”