Calciomercato Milan, i rossoneri mettono gli occhi su un parametro zero in uscita dalla Premier League: è sfida con un top club.

In estate, il Milan ha compiuto una campagna acquisti importante, con ben 11 nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione. Rossoneri che intendono proseguire nell’ottica di rafforzamento e vanno a caccia di ulteriori opportunità, in particolare per il prossimo anno il panorama dei parametri zero offre situazioni davvero intriganti. E il reparto offensivo di Pioli potrebbe fregiarsi di un altro giocatore di talento.

Calciomercato Milan, Lingard nel mirino: l’inglese vuole lasciare lo United

Si tratta di Jesse Lingard, finito nel mirino dei rossoneri secondo il ‘Daily Mail’. L’inglese ha rifiutato fin qui le proposte di rinnovo del Manchester United e non è soddisfatto del poco spazio che gli concede Solskjaer. La paura per lui è di perdere il treno per i Mondiali 2022 e vuole una squadra dove possa giocare con continuità. I ‘Red Devils’ torneranno all’attacco con una nuova proposta, altrimenti potrebbero anche valutare l’idea di una cessione a gennaio per monetizzare. Su Lingard c’è anche l’interessamento del Barcellona, mentre in estate si è parlato di Roma.

Il giocatore ha un ottimo rapporto con Mourinho e in una recente intervista riportata da ‘The Sun’ ha confidato di essere diventato un giocatore vero proprio grazie al tecnico giallorosso, con cui aveva instaurato un dialogo personale molto sincero e costruttivo “mi chiamava all’improvviso su ‘face time’ per chiedermi come stavo”.