Wanda Nara ha le idee chiare, decisione presa sul futuro di Icardi

Mauro Icardi corteggiato per la prossima stagione ma c’è il no di Wanda Nara che ha preso la decisione sull’attaccante

Il Newcastle protagonista delle prossime sessioni del calciomercato. L’acquisto del club da parte del Pif, il fondo saudita, ha acceso la fantasia sui potenziali acquisti della società inglese. Si partirà dall’allenatore che prenderà il posto di Steven Bruce, con il nome di Conte tra quelli più suggestivi, poi l’ambizione è di costruire una squadra in grado di puntare al vertice in Premier League e quindi in Champions. Tra i calciatori accostati ai Magpies c’è anche Mauro Icardi che a fine stagione potrebbe lasciare il Psg. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala ancora out | Roma lontana? Le condizioni della ‘Joya’ e Morata

Calciomercato, no di Icardi al Newcastle

L’ipotesi però trovare un ostacolo non di poco conto. A parlarne è ‘The Sun’ secondo cui Wanda Nara avrebbe respinto l’assalto del Newcastle. La volontà della moglie-agente del bomber ex Inter è quella di restare a Parigi. Niente Inghilterra quindi per Icardi per il quale si parla anche di un possibile ritorno in Serie A. E chissà se l’Italia ha un appeal maggiore su Wanda Nara.