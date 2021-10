Lazio-Inter a forte rischio, si ferma un altro big

Un altro big dell’Inter è a rischio per la trasferta dell’Olimpico, sul campo della Lazio di Sarri: ecco le sue condizioni

Meno tre alla ripresa del campionato. Sabato, alle ore 18, andrà subito in scena un big match, con l’Inter del grande ex Simone Inzaghi impegnata sul campo della Lazio. Per il tecnico nerazzurro c’è il dubbio Correa, affaticato in Nazionale, ma non solo. Un altro big è infatti a rischio per la sfida dell’Olimpico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calhanoglu a rischio per Lazio-Inter: le sue condizioni

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Calhanoglu è tornato dalla Nazionale con un fastidio alla caviglia e rischia di non esserci sabato. Il turco non è al meglio e potrebbe essere preservato in vista dei successivi impegni e del ritorno della Champions League. Simone Inzaghi potrebbe dunque dover fare a meno anche dell’ex Milan.