Le condizioni di Calhanoglu e Dzeko verso Lazio-Inter

Lazio-Inter: ecco le condizioni di Calhanoglu e Dzeko a tre giorni dal big match dell’Olimpico

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi verso la sfida alla Lazio. Il grande ex dell’Olimpico dovrebbe infatti avere regolarmente a disposizione Calhanoglu e Dzeko. Nelle ultime ore si era parlato del turco non al meglio e a rischio per il match di sabato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’allarme è però rientrato: l’ex Milan non preoccupa, oggi ha svolto lavoro personalizzato solo perché affaticato dopo gli impegni in Nazionale, così come Dzeko. Entrambi saranno regolarmente della partita.