Ha detto no: svolta importante per il ritorno di Conte

Un ostacolo in meno per il ritorno in panchina di Antonio Conte: via libera all’ex allenatore dell’Inter

C’è un ostacolo in meno sulla strada che riporta Antonio Conte in panchina. E’ quanto spiegano in Inghilterra dove raccontano delle ultime novità sul prossimo allenatore del Newcastle. L’acquisizione dei Magpies da parte del Pif, fondo saudita, ha segnato il punto di non ritorno per Steve Bruce per il quale si attende ormai soltanto la decisione sull’esonero.

Per la sua sostituzione si è parlato tra l’altro anche di Brendan Rodgers, attualmente manager del Leicester. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sports News’ però il tecnico non sarebbe interessato ad assumere l’incarico al Newcastle, preferendo continuare il lavoro iniziare con le Foxes. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Newcastle, Rodgers dice no: via libera Conte

Una scelta che potrebbe spianare la strada ad Antonio Conte, anche lui accostato al Newcastle. Il progetto ambizioso del fondo saudita partirà con il cambio in panchina e la scelta potrebbe cadere su un nome di grande calibro. L’ex Inter potrebbe essere quello buono se accetterà di mettersi il gioco in un progetto che parte dal penultimo posto della Premier League.