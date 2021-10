Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: c’è un milione di distanza

Napoli alle prese con il difficile rinnovo di contratto di Insigne, trattativa che va per le lunghe: ecco la distanza tra le parti.

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la sosta andando a caccia dell’ottava vittoria di fila al ‘Maradona’ contro il Torino. Ma tiene banco in casa azzurra sempre la questione del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei è in scadenza di contratto a giugno e ci si avvicina sempre di più al momento decisivo.

Come raccontato ieri da Calciomercato.it, Insigne attende che l’offerta da parte del Napoli sia formalizzata. C’è stato un parziale disgelo dopo quanto avvenuto in estate, ma la soluzione è ancora lontana. ‘Tuttosport’ conferma le nostre indiscrezioni sull’intenzione del Napoli di non andare poco oltre i 3 milioni di euro per l’ingaggio annuale dell’attaccante. Il quale, dal canto suo, intende non andare al ribasso dell’attuale ingaggio oltre la soglia dei 4,5 milioni. Una distanza di un milione di euro circa, dunque, da capire se ci saranno i margini per colmarla. Su di lui intanto rimane vivo l’interesse, tra le altre, di Inter e Tottenham.