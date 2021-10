Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE: Mirante rossonero

Il portiere Antonio Mirante, svincolato, ha firmato il contratto con il Milan: i rossoneri lo hanno scelto dopo l’infortunio di Maignan

Dopo l’infortunio di Maignan, il Milan è corso subito ai ripari. Il club rossonero ha, infatti, ufficializzato la firma di Antonio Mirante, ex Roma, svincolato. “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante – si legge nella nota della società lombarda -. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Pioli la possibilità di avere un portiere di esperienza oltre a Tatarusanu nelle 10 settimane in cui mancherà l’estremo difensore francese, operato alla mani quest’oggi. Mirante ha scelto la maglia numero 83.