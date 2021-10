L’accordo milionario che porta Kessie lontano dal Milan

Il futuro di Kessie potrebbe essere lontano dal Milan: si parla di accordo già trovato, tutti i dettagli e le cifre dell’affare

Franck Kessie corteggiato dalle big d’Europa. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e il suo rinnovo sembra lontano. La distanza tra domanda e offerta è molto ampia e la corte di squadre come Barcellona e Psg allettano l’ex Atalanta. Proprio sul futuro del calciatore arrivano notizie che lo portano in Francia con un accordo milionario importante. Tutte le cifre e i dettagli sul possibile trasferimento di Kessie alla corte di Pochettino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, accordo Kessie-Psg: tutte le cifre

Secondo quanto scrive su Instagram il giornalista Davide de Cerame, per Franck Kessie il futuro è già deciso.

Il cronista, infatti, afferma: “Ho letto del Barcellona che vuole prendere Kessie a parametro zero. Mi risulta che la situazione tra Kessie e il Psg sia molto avanti: l’accordo è sulla base di 8 milioni netti a stagioni più 5 milioni alla firma più bonus che aumentano di un milione per ogni anno di permanenza (anche per il suo agente)”.