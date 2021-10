Doppio annuncio su Vlahovic: risposta secca sul calciomercato

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a far discutere e non solo in Italia. Doppio annuncio per il bomber, anche in ottica calciomercato

Il mancato rinnovo con la Fiorentina ha scatenato per forza di cose le maggiori big internazionale e italiani su Dusan Vlahovic. Il bomber, uno dei migliori nel 2021 per numeri e prestazioni, piace moltissimo alla Juventus. Un attaccante che ormai è sulla bocca di tutti e che tutti vorrebbero. Ma che soprattutto non delude mai. E anche ieri l’ha dimostrato, con una prestazione maiuscola con la sua Serbia nella partita per le qualificazioni mondiali contro l’Azerbaigian. Una doppietta che ha subito regolato i conti e deciso il match. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Solo l’ennesima conferma di un calciatore che non smette di stupire e di scatenare una vera e propria asta internazionale. E dopo la partita, non sono mancate le reazioni alla doppietta del calciatore. Lo stesso bomber ai media serbi ha sottolineato la sua fame: “Non sono mai soddisfatto della mia prestazione, perché vorrebbe dire che mi sto accontentando. Cerco di ottenere il massimo in ogni caso. Potevo siglare un altro gol e un assist, ma è andata così”.

Calciomercato, Vlahovic e le voci sul calciomercato: parla l’allenatore

A parlare delle ottime prestazioni di Vlahovic è stato anche Dragan Stojkovic, CT della Serbia, sottolineando le qualità del bomber e la reazione ai tanti rumors. Ecco le sue dichiarazioni a ‘FirenzeViola’: “Distratto dalle voci di calciomercato? È un professionista esemplare e che ha una capacità unica di isolarsi e pensare solo al campo. Sono felice di quanto sta facendo con noi”.